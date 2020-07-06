أظهر مقطع فيديو مجموعة من هواة الطيران الشراعي الحر أثناء تحليقهم في سماء سودة عسير، وسط حضور بعض من الزوار للاستمتاع بتلك الأجواء الرائع.
وبدا في الفيديو لحظة انطلاق هواة الطيران الشراعي من داخل بعض المتنزهات المطلة على تهامة “رجال ألمع”، التي تحظى باهتمام الزوار الذين يحرصون على زيارتها لتميزها بطبيعة خلابة.
وأبان المقطع، الذي نشره الإعلامي حسن العيسى على “يوتيوب”، تحليق الهواة بين الجبال الشاهقة وسط أجواء ضبابية رائعة، واستمتاع الحاضرين بتلك المنتزهات بمشاهدتهم أثناء التحليق فوق سماء المنتزه.
وفق “أخبار 24”.