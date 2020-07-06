تُزرع بالعلا.. تعرّف على شجرة “البيرغرينا” التي تُستخدم زيوتها في صناعة مستحضرات التجميل والعطور

تولي الهيئة الملكية لمحافظة العلا اهتمامًا كبيرًا بالثروة الزراعية الضخمة التي تشملها الطبيعة في هذه المنطقة، ومن بينها شجرة البيرغرينا التي تُعرف بشجر البان العربي.
وتسعى بالتعاون مع مزارعي العلا لاستغلال القيمة الصناعية الكبيرة للشجرة التي تنتمي إلى عائلة المورينغا، والتي تدخل بشكل رئيسي في صناعة مستحضرات التجميل والعطور.
ووضعت الهيئة آلية واضحة تهدف لتسويق إنتاجات البيرغرينا عالميًا، حيث تسعى لشراء وعصر 2500 كيلوجرام من بذورها، وذلك خلال موسم الحصاد. وفق “أخبار 24”.
وقالت إنها سوف ترسل الزيت المستخرج إلى مختبرات عالمية متخصصة في اختبار الجودة، ومن ثم البدء في تسويقها دوليًا، لتكون بذلك إحدى أهم دعائم الاقتصاد المحلي في العلا.