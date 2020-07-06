هل تعود الإصابة بكورونا بعد التعافي؟ استشاري أمراض باطنية ومعدية يجيب

فسّر استشاري الأمراض الباطنية والمعدية، الدكتور نزار باهبري، إيجابية تحاليل بعض المتعافين من فيروس كورونا المستجد بعد عدة أسابيع من ظهور سلبية تحاليلهم.
وقال، خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تويتر، إن المتعافين من كورونا ينتجون أجساما مضادة بالدم تحول دون إصابتهم مجددًا بالفيروس، مشيرًا إلى أنه لم يثبت معاودة المرض مرة أخرى للمتعافين.
وأشار إلى أن بعض المتعافين قد تظهر نتائج مسحتهم إيجابية بعد أسابيع من انتهاء الأعراض، موضحًا أن ذلك يرجع إلى أن المسحة لا تفرق بين جسيمات الفيروس الحية والميتة، وهو ما يظهر نتائج التحليل إيجابية في بعض المسحات.
المصاب بالكرونا ترجع له ثاني ؟ pic.twitter.com/5OaeZVlW5Y
— نزار باهبري (@DrNezarB) July 6, 2020
وفق “أخبار 24”.