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أخبار محلية > بالفيديو.. بعد رصد إعلان على “سناب”.. “التجارة” تضبط محل ملابس مقلدة لماركات عالمية
07/07/2020   8:06 ص

بالفيديو.. بعد رصد إعلان على “سناب”.. “التجارة” تضبط محل ملابس مقلدة لماركات عالمية

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ضبطت وزارة التجارة محلاً يبيع ملابس مقلدة لماركات عالمية، وذلك بعد رصدها إعلاناً عبر تطبيق “سناب شات” يروج للمحل.

وكان الإعلان المخالف عبر “السناب” يدعو المستهلكين لزيارة محل لبيع ملابس مطابقة للماركات الأصلية، ما يعد نشاطاً مخالفاً وانتهاكاً لنظام العلامات التجارية.

وقامت الفرق الرقابية بضبط كميات من البضائع المقلدة، وضبط المعلن واستكمال الإجراءات النظامية بحق صاحب المحل والمعلن.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. بعد رصد إعلان على “سناب”.. “التجارة” تضبط محل ملابس مقلدة لماركات عالمية

أخبار محلية
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