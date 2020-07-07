أعاد مواطنون تداول مقطع فيديو لولي العهد الأمير محمد بن سلمان حول تأكيده بمحاسبة أي شخص يثبت تورطه في قضية فساد، وذلك عقب إعلان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن رصد عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مثمنين تلك الخطوة في سبيل القضاء على الفساد في البلاد.
وكان ولي العهد قد أكد خلال مقابلة تلفزيونية أجريت معه سابقاً، أنه لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواء كان أميراً أو وزيراً، لافتاً إلى أن من تتوفر عليه الأدلة الكافية سيُحاسب.
يُشار إلى أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أعلنت أمس (الإثنين)، عن مباشرة 105 قضايا، ونشرت تفاصيل 14 منها، مؤكدةً أنها ماضية في رصد كل مَن يتعدى على المال العام أو يستغل وظيفته لتحقيق مصلحة شخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة.
سمو #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان: “لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيًّا كان”.#لامكان_للفاسدين_بيننا
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— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) July 6, 2020
وفق “أخبار 24”.