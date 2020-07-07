في مؤتمر اليوم.. "الصحة" تستعرض القدرة الاستيعابية لغرف العناية الحرجة قبل وبعد "كورونا"

تعقد وزارة الصحة عصر اليوم (الثلاثاء) عند الساعة 3:35، المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات فيروس كورونا المستجد، وتستعرض فيه أبرز المستجدات الخاصة بالفيروس والإجابة على الأسئلة الشائعة.
ومن المقرر أن يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي آخر المستجدات الطبية ويكشف إجمالي عدد الحالات المحلية والفحوصات، ويجيب عن أبرز الاستفسارات الشائعة.
وسيشارك في المؤتمر المشرف العام على الإدارة العامة للطوارئ والكوارث بالوزارة الدكتور جلال العويس، وسيقوم باستعراض القدرة الاستيعابية لغرف العناية الحرجة قبل وبعد جائحة كورونا.
ودعت وزارة الصحة مَن يرغب بطرح الأسئلة والاستفسارات الخاصة بمستجدات فيروس كورونا المستجد، للمشاركة في الهاشتاق الخاص بالمؤتمر على “تويتر”.
وفق “أخبار 24”.