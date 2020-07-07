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أخبار محلية > أمراء ومواطنون ينعون الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز
07/07/2020   8:09 ص

أمراء ومواطنون ينعون الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز

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نعى قبل قليل عدد من الأمراء ومواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز، رحمه الله.

ونشر كل من الأمير فيصل بن تركي، والأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود وحساب الملك سعود، وتاريخ آل سعود، وعدد من المواطنين خبر وفاة الأمير خالد بن سعود، داعين الله سبحانه وتعالى له بالرحمة والمغفرة.

يُشار إلى أن الأمير خالد هو الابن التاسع للملك سعود بن عبدالعزيز، ويبلغ من العمر 95 عاماً، وشغل منصب رئيس الحرس الوطني من عام 1376هـ إلى 1379هـ.

وفق “أخبار 24”.

أمراء ومواطنون ينعون الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز

أخبار محلية
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