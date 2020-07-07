أمراء ومواطنون ينعون الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز

نعى قبل قليل عدد من الأمراء ومواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز، رحمه الله.
ونشر كل من الأمير فيصل بن تركي، والأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود وحساب الملك سعود، وتاريخ آل سعود، وعدد من المواطنين خبر وفاة الأمير خالد بن سعود، داعين الله سبحانه وتعالى له بالرحمة والمغفرة.
يُشار إلى أن الأمير خالد هو الابن التاسع للملك سعود بن عبدالعزيز، ويبلغ من العمر 95 عاماً، وشغل منصب رئيس الحرس الوطني من عام 1376هـ إلى 1379هـ.
اللهم إغفر وإرحم الأمير #خالد_بن_سعود_بن_عبدالعزيز وأسكنه فسيح جناتك
— فيصل بن تركي (@faisalbinturki1) July 6, 2020
اللهم أغفر لعبدك الأمير #خالد_بن_سعود_بن_عبدالعزيز وارحمه واسكنه الفردوس الأعلى..
إنا لله وإنا إليه لراجعون pic.twitter.com/LDh4Zt2Y9s
— عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود (@ASNA_20) July 6, 2020
ننعي أخينا الأمير خالد بن سعود ، الذي توفي الان ، اللهم إغفر له وإرحمه ، وثبته عند السؤال ، وإنا لله وإنا اليه راجعون .
— الملك سعود (@kingsaud) July 6, 2020
إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير #خالد_بن_سعود_بن_عبدالعزيز، خالص العزاء والمواساة إلى سيدي #الملك_سلمان ولسمو #ولي_العهد الأمين ولذرية #الملك_سعود، رحم الله الأمير #خالد_بن_سعود وغفر له وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان. pic.twitter.com/WuIaaEjAzl
— تاريخ آل سعود Alsaud History (@Alsaud_History) July 6, 2020
وفق “أخبار 24”.