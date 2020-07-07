“الأرصاد” تحذّر من موجة حارة بالشرقية.. وغبار بالرياض ومناطق أخرى

أصدر الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدة تنبيهات عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة في عدد من المناطق.
وأوضحت الهيئة أن أجزاءً من المنطقة الشرقية ستشهد اليوم (الثلاثاء) موجة حارة حتى الساعة الخامسة مساءً، مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة أو أكثر.
فيما ستشهد أجزاء من مناطق الرياض والقصيم ومكة المكرمة والمدينة المنورة والجوف والحدود الشمالية ونجران، نشاطاً في الرياح السطحية مع أتربة مثارة تسبب تدنياً في مدى الرؤية، ومن المتوقع أن تبدأ الحالة منذ الصباح الباكر وتستمر حتى الثامنة مساءً. وفق “أخبار 24”.
ونبهت الهيئة إلى أن أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان وكذلك أجزاء من نجران، ستشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مع شبه انعدام في الرؤية، واحتمالية تساقط البرد وجريان السيول، حتى الساعة السابعة مساءً.