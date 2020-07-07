أعلنت أمانة منطقة الجوف، اكتمال العمل في مشروع تطوير المدخل الشمالي لمدينة سكاكا بنسبة 90%، وذلك وفق أعلى المعايير والمواصفات الفنية واشتراطات السلامة والجودة.
وقالت الأمانة أن المشروع يمتد على مسافة 2450 متراً، مبينة أن أعمال القطاع الأول منه شملت تركيب 169 عامود إنارة، وزراعة 950 شجرة، وسفلتة 65 ألف متر مربع.
وأوضحت أن القطاع الثاني يشمل تركيب 144 عامود إنارة وغرس 740 شجرة، وسفلتة حوالي 54 ألف متر مربع.
وأكدت الأمانة حرصها على الانتهاء من تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المعتمد، وتذليل أي عقبات قد تعترض سير العمل، وذلك تحقيقاً لأهداف الأمانة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ورؤية المملكة 2030.
وفق “أخبار 24”.