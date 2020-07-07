اختار وزير السياحة أحمد الخطيب مدينة الباحة، لتكون مقرّا لاستضافة المملكة الاجتماع الـ46 للجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط.
وأظهرت صورة نشرتها وزارة السياحة، الإطلالة الجميلة التي بدت خلف الوزير أثناء عقد الاجتماع عبر تقنية الفيديو، حيث بدت المناظر الطبيعية والأشجار المزهرة يلفّها الضباب في مشهد بديع يظهر جمال منطقة الباحة.
وجاء الاجتماع برئاسة دولة الإمارات، وشارك فيه كل من الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي وقادة السياحة من الدول الأعضاء في اللجنة، ومسؤولي المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة، والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط بالمنظمة بسمة الميمان.
يشار إلى أن الاجتماع تزامن مع زيارة تفقدية يقوم بها الخطيب إلى منطقتي الباحة وعسير؛ للتأكد من جاهزية الفنادق والمرافق لاستقبال السياح خلال موسم صيف السعودية.
وفق “أخبار 24”.