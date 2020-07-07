“الإحصاء”: انخفاض معدل البطالة للسعوديين إلى 11.8% واستقراره عند 5.7% لإجمالي السكان

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، نشرة سوق العمل للربع الأول من العام الحالي 2020م، والذي سبق بدايات أزمة جائحة كورونا والآثار المترتبة عليها.
وأظهرت تقديرات مسح القوى العاملة في الربع الأول، استقرار معدل البطالة لإجمالي السكان حيث بلغ 5.7%، وهو ذات المعدل في الربع الرابع من العام الماضي، فيما انخفض معدل البطالة وسط المواطنين إلى 11.8% بانخفاض 0.2% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.
وبلغ معدل بطالة المواطنات 28.2% بانخفاض 2.6 % عن الربع الرابع من 2019، في حين سجل معدل بطالة المواطنين 5.6% بارتفاع 0.7%. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت نتائج نشرة سوق العمل أن معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) بلغ 58.2% محققًا بذلك ارتفاعًا بمقدار 1.8 نقطة مئوية مقارنةً بالربع الأول من عام 2019م.
وأرجعت استقرار معدل البطالة وارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة؛ إلى زيادة أعداد المشتغلين والمتعطلين في المسح، حيث بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للذكور 80.4%، مقابل 25.4% للإناث.