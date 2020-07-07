“الحبوب” تعلن البدء في صرف مستحقات مزارعي القمح المحلي

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم (الثلاثاء) بدء صرف مستحقات مزارعي القمح، الذين وردوا الكميات المحددة من القمح المحلي إلى المؤسسة، عبر منصة “محصولي” على موقع المؤسسة الإلكتروني.
ودعت “الحبوب” المزارعين المستفيدين، إلى اختيار مقر التوريد “الفرع” عبر منصة “محصولي”، وحجز المواعيد المناسبة، بالإضافة لتحديد بداية ونهاية فترة التوريد المقررة لكل فرع ثم إغلاق الحساب، حتى يجري الصرف وتحويل المستحقات إلى الحساب البنكي الخاص بالمزارع المستفيد.
وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد الفارس، أن المؤسسة العامة للحبوب بدأت استلام كميات من القمح المحلي من المزارعين بتاريخ 19/8/1441، وأكملت عبر فروعها استلام 178 ألف طن قمح محلي حتى الآن، جرى توريدها من 3166 مزارعاً. وفق “أخبار 24”.