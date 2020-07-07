وثق مقطع فيديو الأشجار الكثيفة في روضة الخشم التي تبعد نحو 150 كيلومترًا شمال الرياض، وذلك وسط فصل الصيف وحرارة الجو.
وقال الإعلامي محمد اليوسفي الذي صور المقطع يوم الأحد الماضي، إن سبب كثافة الأشجار هو مراقبتها وحمايتها من قبل دوريات القوات الخاصة للأمن البيئي.
وأضاف أن الموقع أصبح ضمن محمية الملك عبدالعزيز، مبينا أن أشجار السدر قد تدلت أفرعها الخضراء على الأرض وهي تنتشر بكثافة في أرجاء المنطقة.
وسط صيف صحراء شمال الرياض.. هكذا تحوّلت الأرض إلى “غابة” بعد مراقبتها وحمايتها حماية حقيقية.. فقط.. لفترة بضعة أشهر! pic.twitter.com/KGBnigSi4O
— محمد اليوسفي (@MohdAlyousefi) July 6, 2020
وفق “أخبار 24”.