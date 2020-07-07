تفقد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل عدداً من المشروعات التنموية بمحافظة الرس، شملت إسكان الرس، ومستشفى الولادة والأطفال بالمحافظة، ونادي الطيران السعودي.
واطلع أمير المنطقة على تفاصيل مشروع إسكان الرس الذي يضم 94 فيلا، ويقع على مساحة إجمالية تتجاوز 245 ألف متر مربع، وتبدأ مساحات الوحدات من 600م ومسطح البناء من 245 مترا مربعا، بأسعار تبدأ من 428 ألف ريال وقسط شهري 1783 ريالا.
واستمع الأمير لشرح مفصل من قبل مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة عن الخيارات والحلول السكنية المتاحة والتسهيلات المقدمة لتمكين أبناء المنطقة من تملك المساكن الملائمة.
كما وقف الأمير فيصل بن مشعل على مشروع مستشفى الولادة والأطفال بالمحافظة، واطلع على تفاصيل المشروع الذي تبلغ سعته 200 سرير، وينفذ بتكلفة تبلغ أكثر 326 مليون ريال.
وزار الأمير موقع العمل بمشروع نادي الطيران السعودي، المقام على مساحة 17.6 مليون متر مربع، والذي يشتمل على عدد من خدمات الطيران المظلي والنزل الريفية وأكاديمية للطيران وموقع للتدريب، ومواقع للصيانة، ومهاجع للطائرات.
وأكد الأمير أن العمل بهذه المشاريع سيكتمل في القريب العاجل، مبيناً أن المشاريع التي تغطي جميع أنحاء المنطقة ستعزز تحقيق التوازن التنموي بما يخدم غرب وجنوب المنطقة، مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهود لاستكمال هذه المشاريع.
وأشاد بالخدمات السكنية المتنوعة التي تقدمها وزارة الإسكان بالمنطقة، والجهود التي تبذلها لإتاحة المزيد من الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي تلائم رغبات الأسر وقدراتهم.
وفق “أخبار 24”.