“هيئة النقل” تعلن بدء صرف مخصصات دعم الأفراد العاملين في أنشطة نقل الركاب

أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم (الثلاثاء) بدء صرف مخصصات دعم الأفراد من المواطنين العاملين في أنشطة نقل الركاب، بواقع 3 آلاف ريال شهرياً تصرف لكل مستفيد لمدة ثلاثة أشهر.
وأوضحت الهيئة أن هذه المبادرة تهدف لمساعدة المواطنين العاملين في أنشطة نقل الركاب على تحمل أعباء وتبعات الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي فيروس “كورونا” المستجد، وهي تتمثل في دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من رواتب السعوديين حسب أنظمة العمل.
وقال نائب رئيس الهيئة المساعد للتنمية وجودة النقل البري المهندس عبدالمجيد الطاسان إن الصرف بدأ فعلياً لأفراد من مجموعات الاستحقاق يوم أمس الإثنين، وجميعهم من المسجلين لدى الهيئة ويعملون لحسابهم الخاص وليسوا تحت مظلة أي منشأة، ولا يرتبطون بأي وظيفة أخرى.وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن المبادرة تشمل العاملين في أنشطة الأجرة العامة، والنقل المدرسي ونقل المعلمات، ونقل المعتمرين والزوار من داخل المملكة، لافتًا إلى أن هناك جملة اشتراطات من أهمها أن يكون لدى المتقدم بطاقة تشغيل سارية المفعول وقت صدور قرار إيقاف أنشطة نقل الركاب عبر الحافلات والأجرة.