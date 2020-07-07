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أخبار محلية > نجل حميدان التركي: والدي يمثل اليوم أمام لجنة الإفراج المشروط.. و3 احتمالات لقرارها
07/07/2020   5:41 م

نجل حميدان التركي: والدي يمثل اليوم أمام لجنة الإفراج المشروط.. و3 احتمالات لقرارها

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قال تركي حميدان التركي إن والده، المسجون في الولايات المتحدة منذ 8 سنوات، أمامه فرصة قانونية كبيرة للحصول على إفراج، بعد أن قبلت لجنة الإفراج المشروط مثوله أمامها اليوم لإصدار قرار بشأنه.

وأضاف نجل حميدان التركي، أن قبول اللجنة بالنظر في الطلب المقدم من والده يأتي بعد عام من التأجيل، وبعد إكماله 8 سنوات من مدة العقوبة، وهي الحد الأدنى من مدة الحكم بالسجن مدى الحياة الصادر بحقه، داعياً الجميع إلى الدعاء لوالده بالحصول على الإفراج.

وأوضح التركي، أن الخيارات المتاحة أمام والده هي قبول طلب الإفراج المشروط، أو رفض الطلب وإعادة النظر فيه بعد مدة تحددها اللجنة، أو رفضه نهائياً وإكمال مدة المحكومية القصوى (مدى الحياة). وفق “أخبار 24”.

وكانت لجنة الإفراج المشروط أصدرت في يوليو من العام 2019 قراراً برفض الإفراج عن حميدان التركي، دون مثوله أمامها، حيث أبلغه مندوب اللجنة بالقرار هاتفياً.

نجل حميدان التركي: والدي يمثل اليوم أمام لجنة الإفراج المشروط.. و3 احتمالات لقرارها

أخبار محلية
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