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أخبار محلية > بالفيديو.. رئيس الهيئة الملكية للرياض: افتتاح أجزاء من “المترو” قبل نهاية 2020
07/07/2020   5:41 م

بالفيديو.. رئيس الهيئة الملكية للرياض: افتتاح أجزاء من “المترو” قبل نهاية 2020

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قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد الرشيد، إنه سيتم افتتاح أجزاء من مشروع “مترو الرياض” قبل نهاية العام 2020.

وأوضح الرشيد أنه سيتم تنفيذ أكثر من 18 مشروعا عملاقاً بالرياض، وذلك ضمن خطة تستهدف مضاعفة عدد سكان العاصمة إلى 15 مليون نسمة، لافتاً وفقاً لقناة “العربية” إلى أن من بين هذه المشروعات “المترو”، وبوابة الدرعية، والقدية، ومشاريع “الرياض آرت”، و”الرياض الخضراء”.

وأضاف أنه ستتم مضاعفة حجم الاقتصاد في الرياض، لاستقطاب استثمارات بقيمة 3 تريليونات ريال في السنوات الـ10 المقبلة، مبيناً أن الدولة تستثمر من خلال المشاريع العملاقة نحو تريليون ريال، وأن مضاعفة حجم السكان تحتاج إلى استثمار تريليون ريال في وحدات سكنية جديدة، كما سيكون على القطاع الخاص استثمار تريليون ريال للتعامل مع هذا النمو الهائل في السكان. وفق “أخبار 24”.

وأوضح أن الرياض تحل حالياً في المركز 49 من بين مدن العالم من حيث عدد السكان، بـ7 ملايين نسمة، غير أنها تأتي في المرتبة 18 عالمياً من حيث حجم الاقتصاد، إذ إنها تساهم بأكثر من 47% من الناتج المحلي غير النفطي للمملكة.

بالفيديو.. رئيس الهيئة الملكية للرياض: افتتاح أجزاء من “المترو” قبل نهاية 2020

أخبار محلية
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