“المرور”: استئناف ضبط مخالفات عدم وجود تأمين للمركبة آليًا غرة ذي الحجة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم (الثلاثاء)، اكتمال الربط الآلي لإجراءات التأمين على المركبات بسجلاتها لدى مركز المعلومات الوطني.
ودعت الإدارة ملّاك المركبات للتحقق من وجود تأمين للمركبة ساري المفعول، وذلك قبل موعد استئناف ضبط المخالفات آلياً، بدءاً من 1 من ذي الحجة 1441هـ.
وأوضحت أن التزام قائدي المركبات بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية التي تنص على وجود تأمين للمركبة، يضمن الحقوق النظامية للمتضررين من الحوادث. وفق “أخبار 24”.
وأبانت الإدارة أن ذلك يأتي بعد زوال الظروف الاستثنائية التي أدت إلى تعليق نشاط عدد من خدمات تسجيل المركبة، وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.
يشار إلى أن عدم وجود تأمين للمركبة يعد مخالفة مرورية تستوجب غرامة تتراوح بين 100 و150 ريالًا.