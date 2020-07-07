نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “المرور”: استئناف ضبط مخالفات عدم وجود تأمين للمركبة آليًا غرة ذي الحجة
07/07/2020   5:43 م

“المرور”: استئناف ضبط مخالفات عدم وجود تأمين للمركبة آليًا غرة ذي الحجة

+ = -
573

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم (الثلاثاء)، اكتمال الربط الآلي لإجراءات التأمين على المركبات بسجلاتها لدى مركز المعلومات الوطني.

ودعت الإدارة ملّاك المركبات للتحقق من وجود تأمين للمركبة ساري المفعول، وذلك قبل موعد استئناف ضبط المخالفات آلياً، بدءاً من 1 من ذي الحجة 1441هـ.

وأوضحت أن التزام قائدي المركبات بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية التي تنص على وجود تأمين للمركبة، يضمن الحقوق النظامية للمتضررين من الحوادث. وفق “أخبار 24”.

وأبانت الإدارة أن ذلك يأتي بعد زوال الظروف الاستثنائية التي أدت إلى تعليق نشاط عدد من خدمات تسجيل المركبة، وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

يشار إلى أن عدم وجود تأمين للمركبة يعد مخالفة مرورية تستوجب غرامة تتراوح بين 100 و150 ريالًا.

“المرور”: استئناف ضبط مخالفات عدم وجود تأمين للمركبة آليًا غرة ذي الحجة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885100768.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.