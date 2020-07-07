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أخبار محلية > عبدالله الفوزان يعلن شفاء أفراد عائلته من “كورونا”
07/07/2020   5:44 م

عبدالله الفوزان يعلن شفاء أفراد عائلته من “كورونا”

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كشف عضو مجلس الشورى أمين عام مركز الملك عبدالله للحوار الوطني، الدكتور عبدالله الفوزان، أن جميع أفراد عائلته الذين أصيبوا بفيروس “كورونا” تماثلوا للشفاء تماماً، متمنيا تعافي جميع المرضى.

وقال عبر حسابه في “تويتر”: “بفضل من الله وكرم منه سبحانه تماثل للشفاء بقية أفراد أسرتي من فيروس كورونا فله الحمد والمنة، شفى الله كل مصاب ولا أراكم الله مكروها، وهذه بشرى بحول الله وقوته لكل مصاب بأن فرج الله قريب”.

وكان الدكتور الفوزان كشف في وقت سابق، أن زوجته وعددًا من أفراد عائلته تعرضوا للإصابة بـ”كورونا”، وأعلن في 21 يونيو الماضي وفاة زوجته جراء الإصابة بالمرض.وفق “أخبار 24”.

عبدالله الفوزان يعلن شفاء أفراد عائلته من “كورونا”

أخبار محلية
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