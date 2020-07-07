بالمرتبتين الثامنة والتاسعة.. “شؤون الحرمين” تعلن عددًا من الوظائف لحملة الماجستير والدكتوراه

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عددا من الوظائف لحملة الماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات.
وأوضحت الرئاسة أن الوظائف المعلن عنها، “باحث قانوني” بالمرتبة الثامنة لحملة الماجستير، و”أخصائي علاقات عامة”، و”أخصائي تطوير إداري” بالمرتبة التاسعة، لحملة الدكتوراه، وذلك عن طريق نقل الخدمات أو الترقية.
واشترطت لشغل الوظائف، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، مع توفر الخبرات المناسبة، وألا يقل تقويم أدائه الوظيفي خلال السنتين الأخيرتين عن تقدير ممتاز، وتوفر المتطلبات النظامية ذات الصلة بحسن السيرة والسلوك والنزاهة الواردة في نظام اللوائح التنفيذية للموارد البشرية، واجتياز المقابلة الشخصية. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن التقديم يكون من خلال موقع الرئاسة العامة الرسمي، مبينة أن التقديم يبدأ من تاريخ 15 / 11/ 1441هـ إلى 25/ 11 / 1441هـ.