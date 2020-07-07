“هدف” يعلن دعم منشآت القطاع الخاص بنصف مليار ريال دعماً لتوظيف المواطنين والمواطنات

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” دعم منشآت القطاع الخاص بنحو 511 مليار ريال عبر 6 دفعات من برنامج دعم التوظيف ودعم التوظيف بأثر رجعي.
وقال الصندوق إن الدفعات الست أسهمت في دعم أجور أكثر من 53 ألف موظف وموظفة من المواطنين، يعملون في 9087 منشأة، مبيناً أن الدعم المقدم شمل أشهر يناير وفبراير ومارس عن الأثر الرجعي، وأبريل ومايو ويونيو عن دعم التوظيف الجديد في سوق العمل.
وأوضح أن برنامج دعم التوظيف يأتي ضمن مبادرات الدعم التي أطلقها الصندوق، لتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتعزيز أداءها، وتخفيف الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس “كورونا” المستجد.
وأكد استمرار استقبال طلبات تسجيل منشآت القطاع الخاص، للاستفادة من دعم برنامج “دعم التوظيف” لأجور السعوديين والسعوديات للتوظيف الجديد، لافتاً إلى أنه يمكن الاستفادة من الدعم لآخر 60 يوم من إضافة الموظف في التأمينات الاجتماعية.وفق “أخبار 24”.
وأبان أن البرنامج يدعم أجور المواطنين والمواطنات في جميع الوظائف والمهن بكافة منشآت القطاع الخاص، بنسبة تبدأ من 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، على أن يتراوح الأجر بين 4 آلاف و15 ألف ريال.
ولفت إلى أن المنشآت تحصل على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في كافة المدن عدا الرياض وجدة والدمام والخبر، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3 آلاف ريال، أيهما أقل.