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أخبار محلية > “الإحصاء”: ارتفاع إجمالي عدد المشتغلين بالمملكة إلى أكثر من 13.63 مليون.. ومليون مواطن ومواطنة يبحثون عن عمل
07/07/2020   5:48 م

“الإحصاء”: ارتفاع إجمالي عدد المشتغلين بالمملكة إلى أكثر من 13.63 مليون.. ومليون مواطن ومواطنة يبحثون عن عمل

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كشفت نتائج نشرة سوق العمل للربع الأول من العام الحالي 2020، التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء، عن ارتفاع إجمالي عدد المشتغلين بالمملكة إلى أكثر من 13.63 مليون فرد، وذلك بخلاف العاملين في القطاعات العسكرية، والعاملين غير المسجلين في السجلات الإدارية.

وأوضحت نتائج النشرة أن 23.5% من المشتغلين بالمملكة هم من المواطنين، فيما تبلغ نسبة المشتغلين من غير السعوديين 76.5%، مبينة أن إجمالي عدد المشتغلين من المواطنين والمواطنات بلغ أكثر من 3.2 مليون فرد، أكثر من 2 مليون منهم من الذكور، مقابل أكثر من 1.1 مليون من الإناث. وفق “أخبار 24”.

وأبانت النشرة أن إجمالي عدد المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل من واقع السجلات الإدارية بلغ أكثر من مليون فرد أغلبهم من الإناث، حيث بلغ عددهن نحو 829 ألف باحثة عن عمل يمثلن نسبة 81.6%، فيما بلغ عدد الباحثين عن عمل من الذكور نحو 187 ألفاً يمثلون نسبة 18.4%.

وأشارت إلى أن معدل مشاركة القوى العاملة من المواطنين والمواطنات في الربع الأول من العام الحالي بلغ 46.2%، وذلك بانخفاض بنسبة 0.5% مقارنةً بالربع السابق، حيث بلغ معدل مشاركة المواطنين 65.8%، فيما بلغ معدل مشاركة المواطنات 25.9%.

“الإحصاء”: ارتفاع إجمالي عدد المشتغلين بالمملكة إلى أكثر من 13.63 مليون.. ومليون مواطن ومواطنة يبحثون عن عمل

أخبار محلية
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