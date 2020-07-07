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أخبار الخرج > مستشفى #الدلم يدشن خدمة ( واتس اب) المستشفى
07/07/2020   11:18 م

مستشفى #الدلم يدشن خدمة ( واتس اب) المستشفى

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أطلق مستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود بمحافظة الدلم خدمة ( وتس اب) المستشفى، لتضاف لمجموعة الخدمات التي تقدمها إدارة العيادات الخارجية و إدارة تجربة المريض و إدارة الإحالات الطبية و إدارة التقارير الطبية و كل هذا لخدمة مراجعي المستشفى بشكل أسرع و أفضل و للتسهيل عليهم.

و دشن سعادة الدكتور إبراهيم الدخيني خدمة (الوتس اب) اليوم عبر رسالة دعى فيها الله أن يوفق القائمين عليها لما فيه صلاح و خدمة المرضى،و في مقدمتهم مسؤول المبادرة الأستاذ عبدالعزيز المسعود.

بقي الإشارة إلى أن هذه الخدمة تفتح منصة تواصل جديدة بين المرضى و مراجعي المستشفى من جهة و باقي الإدارات التي ذكرت بالأعلى من جهة أخرى . كما تساهم في التعجيل بخطوات معالجة القضايا ، و الرد على الاستفسارات.

مستشفى #الدلم يدشن خدمة ( واتس اب) المستشفى

أخبار الخرج
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