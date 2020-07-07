مستشفى #الدلم يدشن خدمة ( واتس اب) المستشفى

أطلق مستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود بمحافظة الدلم خدمة ( وتس اب) المستشفى، لتضاف لمجموعة الخدمات التي تقدمها إدارة العيادات الخارجية و إدارة تجربة المريض و إدارة الإحالات الطبية و إدارة التقارير الطبية و كل هذا لخدمة مراجعي المستشفى بشكل أسرع و أفضل و للتسهيل عليهم.
و دشن سعادة الدكتور إبراهيم الدخيني خدمة (الوتس اب) اليوم عبر رسالة دعى فيها الله أن يوفق القائمين عليها لما فيه صلاح و خدمة المرضى،و في مقدمتهم مسؤول المبادرة الأستاذ عبدالعزيز المسعود.
بقي الإشارة إلى أن هذه الخدمة تفتح منصة تواصل جديدة بين المرضى و مراجعي المستشفى من جهة و باقي الإدارات التي ذكرت بالأعلى من جهة أخرى . كما تساهم في التعجيل بخطوات معالجة القضايا ، و الرد على الاستفسارات.