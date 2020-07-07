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أخبار محلية > الديوان الملكي: وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز خارج المملكة
07/07/2020   11:24 م

الديوان الملكي: وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز خارج المملكة

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أعلن الديوان الملكي، اليوم (الثلاثاء)، وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز.

وأوضح الديوان الملكي، في بيان له، أن الأمير خالد توفي خارج المملكة، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته.

الديوان الملكي: وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز خارج المملكة

أخبار محلية
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