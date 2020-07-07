لم تلتفت لنظرات الاستغراب.. قصة أم سلطان البائعة الوحيدة في سوق جدة للخضار

استحقت التاجرة السعودية أم سلطان دعم الجميع، وذلك بعد اقتحامها مجال بيع الخضار في جدة وتركها إعداد الأطعمة المنزلية.
وقالت أم سلطان، خلال لقاء مع قناة العربية، إن الشيء الوحيد الذي يشغل بالها هو كيفية مباشرة عملها التجاري في السوق وتجهيز محلها لاستقبال الزبائن، مشيرة إلى أنها تخوض دومًا صراعًا مع التجار فيما يتعلق بالأسعار.
ولاقت أم سلطان تشجيعًا من أطراف عديدة، على رأسها أمانة منطقة جدة، والتي وفّرت لها موقعًا في السوق خلال وقت قصير.
وقدّمت أمانة منطقة جدة الدعم اللازم لأم سلطان من أجل الحصول على رخصة مزاولة البيع خلال 24 ساعة، لتبدأ رحلتها في مجال التجارة، غير آبهة بنظرات الاستغراب في سوق الخضار كونها السيدة الوحيدة.
#نشرة_الرابعة | أم سلطان.. سيدة سعودية تقتحم مجال بيع الخضار في #جدة
@saudalkhalaf pic.twitter.com/pF6Gey5lm3
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 7, 2020
وفق “أخبار 24”.