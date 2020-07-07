بالفيديو.. مشاهد الضباب في الباحة تثير إعجاب الزوار

أبدى عدد من زوار منتزه “الحسام” في الباحة إعجابهم بمشهد تغطية الضباب لبعض الأجزاء السياحية في الباحة جنوب المملكة.
وعرضت قناة “العربية” مشاهد للضباب وزخات المطر في المنتزه، لتكون أجواء وصفها عدد من الوافدين بالرائعة.
وأشاد الزوار بالخدمات المقدمة من الجهات الحكومية المسؤولة عن الباحة، والتي وصفوها بأنها تفوق ما يُقدم في الدول الأوروبية.
وأكدوا أن العناية بالقنوات المائية والشلالات في المنتزه استحقت الإشادة، خاصة في ظل الرعاية المستمرة التي تحظى بها على المستوى السياحي.
وأعرب الزوار عن إعجابهم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنتزه، بما يسهم في اطمئنانهم أثناء الجولات الترفيهية التي يستمتعون بها في المنتزه.
شاهد كيف غطى الضباب منتزه “الحسام” في #الباحة جنوب #السعودية
عبر:@EMDAZ07 pic.twitter.com/Y9fjAtIW0h
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 7, 2020
وفق “أخبار 24”.