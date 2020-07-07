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أخبار محلية > بالفيديو.. مشاهد الضباب في الباحة تثير إعجاب الزوار
07/07/2020   11:24 م

بالفيديو.. مشاهد الضباب في الباحة تثير إعجاب الزوار

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أبدى عدد من زوار منتزه “الحسام” في الباحة إعجابهم بمشهد تغطية الضباب لبعض الأجزاء السياحية في الباحة جنوب المملكة.

وعرضت قناة “العربية” مشاهد للضباب وزخات المطر في المنتزه، لتكون أجواء وصفها عدد من الوافدين بالرائعة.

وأشاد الزوار بالخدمات المقدمة من الجهات الحكومية المسؤولة عن الباحة، والتي وصفوها بأنها تفوق ما يُقدم في الدول الأوروبية.

وأكدوا أن العناية بالقنوات المائية والشلالات في المنتزه استحقت الإشادة، خاصة في ظل الرعاية المستمرة التي تحظى بها على المستوى السياحي.

وأعرب الزوار عن إعجابهم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنتزه، بما يسهم في اطمئنانهم أثناء الجولات الترفيهية التي يستمتعون بها في المنتزه.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مشاهد الضباب في الباحة تثير إعجاب الزوار

أخبار محلية
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