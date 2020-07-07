“الصحة”: إجمالي الفحوص المخبرية لـ”كورونا” تجاوز مليوني فحص.. و60 ألف فحص يومياً

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، أن الفحوص المخبرية لفيروس “كورونا” تجاوزت مليوني فحص، وذلك بنسبة رصد 3 أضعاف الدول الأخرى.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن الفحوصات اليومية تتجاوز الـ60 ألفا، وبذلك تسهم هذه الفحوصات بأن تجعل المملكة من بين الدول عالية القوة في نسبة الرصد للحالات المصابة بالفيروس.
يُذكر أن الوزارة سجلت اليوم 3392 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وسجلت 49 حالة وفاة جديدة، فيما تعافت 5205 حالات.
فيديو | #المملكة تتجاوز مليوني فحص لـ #فيروس_كورونا وبنسبة رصد 3 أضعاف الدول الأخرى#الإخبارية pic.twitter.com/unlv0UNewB
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) July 7, 2020
وفق “أخبار 24”.