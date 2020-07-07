نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الصحة”: إجمالي الفحوص المخبرية لـ”كورونا” تجاوز مليوني فحص.. و60 ألف فحص يومياً
07/07/2020   11:25 م

“الصحة”: إجمالي الفحوص المخبرية لـ”كورونا” تجاوز مليوني فحص.. و60 ألف فحص يومياً

+ = -
651

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، أن الفحوص المخبرية لفيروس “كورونا” تجاوزت مليوني فحص، وذلك بنسبة رصد 3 أضعاف الدول الأخرى.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن الفحوصات اليومية تتجاوز الـ60 ألفا، وبذلك تسهم هذه الفحوصات بأن تجعل المملكة من بين الدول عالية القوة في نسبة الرصد للحالات المصابة بالفيروس.

يُذكر أن الوزارة سجلت اليوم 3392 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وسجلت 49 حالة وفاة جديدة، فيما تعافت 5205 حالات.

 

وفق “أخبار 24”.

“الصحة”: إجمالي الفحوص المخبرية لـ”كورونا” تجاوز مليوني فحص.. و60 ألف فحص يومياً

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885100810.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.