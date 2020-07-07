“الصحة”: زيادة السعة السريرية بنسبة كبيرة في 3 أشهر فقط

قال المشرف العام للإدارة العامة للطوارئ والكوارث بوزارة الصحة، الدكتور جلال العويس، إن المملكة تمكنت من زيادة السعة السريرية في المملكة خلال جائحة كورونا بنسبة كبيرة خلال 3 أشهر فقط.
وأرجع ذلك إلى توجيهات قيادة المملكة بزيادة السعة السريرية بنسبة 30 % للعنايات المركزة في المملكة ولجميع القطاعات الصحية، وأنه في خلال 3 أشهر فقط زيدت السعة السريرية، ما ساهم في التعامل مع كثير من الحالات بنجاح، في وقت كان يشهد تنافسا كبيرا بين دول العالم على تلك التجهيزات.
فيديو | #الصحة: زيادة 30% من السعة السريرية في العنايات المركزة خلال 3 أشهر #الإخبارية pic.twitter.com/OQZQRocXu4
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) July 7, 2020
وفق “أخبار 24”.