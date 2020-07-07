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أخبار محلية > “الصحة”: زيادة السعة السريرية بنسبة كبيرة في 3 أشهر فقط
07/07/2020   11:26 م

“الصحة”: زيادة السعة السريرية بنسبة كبيرة في 3 أشهر فقط

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قال المشرف العام للإدارة العامة للطوارئ والكوارث بوزارة الصحة، الدكتور جلال العويس، إن المملكة تمكنت من زيادة السعة السريرية في المملكة خلال جائحة كورونا بنسبة كبيرة خلال 3 أشهر فقط.

وأرجع ذلك إلى توجيهات قيادة المملكة بزيادة السعة السريرية بنسبة 30 % للعنايات المركزة في المملكة ولجميع القطاعات الصحية، وأنه في خلال 3 أشهر فقط زيدت السعة السريرية، ما ساهم في التعامل مع كثير من الحالات بنجاح، في وقت كان يشهد تنافسا كبيرا بين دول العالم على تلك التجهيزات.

وفق “أخبار 24”.

“الصحة”: زيادة السعة السريرية بنسبة كبيرة في 3 أشهر فقط

أخبار محلية
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