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أخبار محلية > تقدّم مرتبتين.. جواز السفر السعودي يتيح الدخول لـ77 دولة دون تأشيرة
07/07/2020   11:28 م

تقدّم مرتبتين.. جواز السفر السعودي يتيح الدخول لـ77 دولة دون تأشيرة

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تقدّم جواز السفر السعودي مرتبتين على مستوى العالم في 2020، وارتفعت قوته وفق بيانات مؤشر “هينلي باسبورت”، واحتل المرتبة 67 عالميا، وأصبح يتيح لحامله دخول 77 دولة دون تأشيرة.

ويستند المؤشر إلى بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، ويحلل عدد البلدان التي يمكن لحامل جواز السفر الدخول إليها دون تأشيرة أو بتأشيرة دخول عند الوصول، ويقدم ترتيبا لـ 199 جواز سفر .

 

وفق “أخبار 24”.

تقدّم مرتبتين.. جواز السفر السعودي يتيح الدخول لـ77 دولة دون تأشيرة

أخبار محلية
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