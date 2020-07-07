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أخبار محلية > بالتعاون مع “الجمارك”.. “الطيران المدني” تفعّل الإقرار الإلكتروني للمسافرين
07/07/2020   11:29 م

بالتعاون مع “الجمارك”.. “الطيران المدني” تفعّل الإقرار الإلكتروني للمسافرين

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قالت الهيئة العامة للطيران المدني إنه استكمالاً لالتزامها بأمن وسلامة المسافرين، تم تطبيق الإقرار الإلكتروني للمسافرين قبل المغادرة أو القدوم بالتعاون مع الجمارك السعودية، وذلك في إطار عملها المستمر على تحقيق التحول الرقمي وتيسير الخدمات المشتركة.

يُذكر أن المسافرين ملزمون في المنافذ كافة بالإفصاح عمّا بحوزتهم من مبالغ نقدية أو معادن ثمينة أو عملات إذا زادت على 60 ألف ريال أو ما يعادلها، وكذلك الهدايا بكميات تجارية أو عينات بكميات تتجاوز الاستخدام الشخصي، وكان يُدوّن في نموذج إفصاح مطبوع.

 

وفق “أخبار 24”.

بالتعاون مع “الجمارك”.. “الطيران المدني” تفعّل الإقرار الإلكتروني للمسافرين

أخبار محلية
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