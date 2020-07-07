تُعد منطقة الباحة واحدة من أكثر المناطق في المملكة إنتاجًا للعسل، وذلك إلى جانب شهرتها كأحد أجمل المصايف في البلاد.
وتنتج الباحة 800 طن سنويًا من العسل بواسطة 125 ألف خلية، حيث يعكف 1600 نحال على جمع العسل طوال العام من الحجاز وتهامة، بمعدل 7 مرات في العام، وذلك حسب نوع الزهرة، إذ إن هناك سلالات من النحل، مثل البلدي والكرينولي، تتناغم مع مقومات الطبيعة في الباحة، التي تجعلها البيئة المناسبة لإنتاج أجود الأنواع من العسل.
ويستطيع زوار الباحة مشاهدة خلايا النحل المنتشرة في الجبال، خاصة أنها مهنة قديمة لأهالي المنطقة، حيث كانت ممارسة تلك المهنة في الماضي بأدوات تقليدية ووسائل تعتمد على معرفة مواعيد التكاثر وعمر كل نحلة في الخلية.
وتمتلك الباحة، بحسب تقرير نشرته “واس”، قائمة طويلة من أنواع العسل، منها المجري والضرم والصيفي والسمر والطلح والشوكة، وهي تتميز بلون ومذاق خاص، غير أن الأشهر والأكثر جودة هما الشوكة والسمر.
وفق “أخبار 24”.