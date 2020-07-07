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أخبار محلية > “الموارد البشرية” تكشف آثار جهود التوطين في القطاع الخاص.. وتؤكد انخفاض البطالة بين الإناث
07/07/2020   11:31 م

“الموارد البشرية” تكشف آثار جهود التوطين في القطاع الخاص.. وتؤكد انخفاض البطالة بين الإناث

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الثلاثاء)، عن آثار جهود التوطين في القطاع الخاص منذ سبتمبر 2019 وحتى منتصف شهر مارس مع بداية الجائحة.

وأوضحت الوزارة أن نسبة البطالة بين الإناث انخفضت في الربع الأول للعام الجاري إلى 28.2% مقارنة بـ 31.7% في الربع الأول من 2019.

وأشارت إلى أن الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها بالشراكة مع الجهات الحكومية خلال عامي 2018 و2019 للسيطرة على معدل البطالة ساهمت في انخفاض المعدل من نسبة 12.9% إلى نسبة 11.8% في الربع الأول من 2020. وفق “أخبار 24”.

ونوهت الوزارة بزيادة نسب التوطين في قطاعات محددة عن طريق اتفاقيات التوطين تم التركيز فيها على توظيف الخريجين ممن ليس لديهم خبرة أو من أمضوا وقتا في البحث عن العمل.

“الموارد البشرية” تكشف آثار جهود التوطين في القطاع الخاص.. وتؤكد انخفاض البطالة بين الإناث

أخبار محلية
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