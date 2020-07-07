يكفل نظام المياه الذي وافق عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، 5 تدابير رئيسية لحماية مصادر المياه في المملكة، وذلك حسب ضوابط محددة للعمل.
وتضمنت التدابير الرئيسية لحماية مصادر المياه في المملكة، حظر القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه وبناها الأساسية، وإلزام المرخص له بوضع مسافة فاصلة آمنة بين شبكات تجميع مياه الصرف ومصادر المياه، فضلًا عن إلزام وزارات الطاقة والصناعة والشؤون البلدية بمنع تسرب المواد الهيدروكربونية والسامة.
وتشمل أيضًا إشعار “البيئة” حال تسرب المواد السامة والهيدروكربونية إلى المياه ومعالجتها وإيقاف آثارها البيئية والصحية، بالإضافة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتفادي تسرب مياه الصرف لمصادر المياه أو أنظمة نقلها وتوزيعها وتخزينها.
وكان وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي، قد أعلن أمس الإثنين صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على نظام المياه.
وفق “أخبار 24”.