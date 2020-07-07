توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بأن تكون السماء غائمة جزئيا على جنوب وجنوب غرب المملكة، تتخللها سحب رعدية ممطرة بإذن الله على مرتفعات جازان وعسير والباحة.
وأوضحت أن نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد يستمر على مناطق الحدود الشمالية والجوف والمدينة المنورة والرياض ونجران والأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، وكذلك على طول الساحل الغربي للمملكة.
وقد تسجَّل أعلى درجات الحرارة في الأحساء (47 درجة مئوية)، فيما يمكن أن تسجِّل أبها وتبوك أدنى درجة حرارة (20 درجة مئوية).
وفق “أخبار 24”.