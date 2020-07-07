“حمدالله”: لم أرفض انضمام “بلهندة” إلى النصر.. ولا أتدخل في عمل الإدارة

نفى المحترف في صفوف نادي النصر، عبدالرزاق حمدالله، ما رددته صحف تركية أنه رفض انضمام مواطنه المحترف في صفوف جلطة سراي يونس بلهندة إلى النصر.
ووصف حمدالله في تعليق له عبر حسابه على “إنستغرام” الصحف التي تحدثت عن ذلك بـ”الرخيصة”، مؤكداً أنه لا يتدخل في عمل الإدارة فيما يتعلق بالتعاقد مع اللاعبين، ولا يمكنه منع قدوم أي لاعب إلى النصر مهما كان اسمه.
وكان مدرب المنتخب المغربي سابقًا، الفرنسي هيرفي رينارد قد استبعد حمدالله من معسكر المنتخب قبل كأس أمم إفريقيا 2019، بعد خلاف اللاعب مع يوسف بلهندة، وتوقعت أوساط محلية غضب حمدالله في حال تعاقد النصر مع بلهندة، فيما ذكرت صحف تركية أن حمدالله أعرب لإدارة النصر عن رفضه لاستقطاب بلهندة، وهو ما نفاه اللاعب. وفق “أخبار 24”.