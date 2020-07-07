ليس من بينهم “النصر”.. “عارف”: هذه أكثر أندية الدوري في عدد البطولات

كشف الإعلامي الرياضي جمال عارف، عن أكثر أندية دوري المحترفين، في عدد بطولات كرة القدم، موضحًا أنهم يحاولون ضرب نادي الاتحاد في كل اتجاه.
وقال “عارف” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “يحاولون ضرب الاتحاد في كل اتجاه من أجل أن يجدوا لهم موقع في المنافسة على صدارة الأندية الأكثر بطولات في المملكة”.
وأضاف: “الهلال هو أكثر الأندية السعودية في عدد بطولات كرة القدم يليه الاتحاد ثانيًا، ثم الأهلي ثالثًا.. الشمس لا تحجب بغربال”.
يحاولون ضرب الاتحاد في كل اتجاه من أجل أن يجدوا لهم موقع في المنافسة على صدارة الاندية الأكثر بطولات في السعودية .
الهلال هو اكثر الاندية السعودية في عدد بطولات كرة القدم يليه الاتحاد ثانيا ثم الأهلي ثالثا .#الشمس_لا_تحجب_بغربال
— جمال عارف JAMAL AREF (@jamal_arif1) July 7, 2020
وفق “أخبار 24”.