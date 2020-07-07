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اخبار رياضية > ليس من بينهم “النصر”.. “عارف”: هذه أكثر أندية الدوري في عدد البطولات
07/07/2020   11:35 م

ليس من بينهم “النصر”.. “عارف”: هذه أكثر أندية الدوري في عدد البطولات

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كشف الإعلامي الرياضي جمال عارف، عن أكثر أندية دوري المحترفين، في عدد بطولات كرة القدم، موضحًا أنهم يحاولون ضرب نادي الاتحاد في كل اتجاه.

وقال “عارف” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “يحاولون ضرب الاتحاد في كل اتجاه من أجل أن يجدوا لهم موقع في المنافسة على صدارة الأندية الأكثر بطولات في المملكة”.

وأضاف: “الهلال هو أكثر الأندية السعودية في عدد بطولات كرة القدم يليه الاتحاد ثانيًا، ثم الأهلي ثالثًا.. الشمس لا تحجب بغربال”.

 

وفق “أخبار 24”.

ليس من بينهم “النصر”.. “عارف”: هذه أكثر أندية الدوري في عدد البطولات

اخبار رياضية
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