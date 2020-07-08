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أخبار محلية > التسوية الودية بالرياض تسترد 871 ألف ريال لصالح ورثة عامل عربي من إحدى المنشآت
08/07/2020   8:27 ص

التسوية الودية بالرياض تسترد 871 ألف ريال لصالح ورثة عامل عربي من إحدى المنشآت

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نجحت إدارة التسوية الودية بالرياض في استرداد استحقاقات لصالح ورثة عامل من إحدى الجنسيات العربية بمبلغ 871 ألف ريال.

كما أقنعت التسوية الودية وفقاً لـ”الرياض”، أطراف الدعوى بالصلح، بما يتضمن دفع الجهة المدعى عليها لورثة المدّعي المبلغ المستحق، وذلك بعد عقد عدة جلسات لمناقشة الدعوى وإفهام الطرفين بمواد نظام العمل، وإثبات استحقاقات العامل المتوفى الناتجة عن العلاقة العمالية.

وأوضح فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض، أنه بإمكان المدعي رفع الدعوى مع تبليغ المدعى عليه إلكترونياً عبر الخدمات الإلكترونية للوزارة، إضافة إلى إمكانية تحديد مواعيد جلسات الدعوى العمالية آلياً عن بعد دون حضور أطراف الدعوى.

التسوية الودية بالرياض تسترد 871 ألف ريال لصالح ورثة عامل عربي من إحدى المنشآت

أخبار محلية
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