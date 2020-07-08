نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > نجل حميدان التركي يكشف آخر المعلومات عن جلسة الإفراج المشروط لوالده
08/07/2020   8:29 ص

نجل حميدان التركي يكشف آخر المعلومات عن جلسة الإفراج المشروط لوالده

+ = -
2471

أكد تركي حميدان التركي، نجل المعتقل السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية، أنهم ما زالوا ينتظرون صدور نتيجة جلسة الإفراج المشروط لوالده.

وقال التركي عبر حسابه في “تويتر”: “إنه حتى الآن لم يصلهم خبر عن نتيجة جلسة الإفراج المشروط لوالده، وأنه من المتوقع وصول النتيجة غداً بعد انتهاء وقت الدوام الرسمي في أمريكا”.

يذكر أن الخيارات المتاحة أمام السجين السعودي بالولايات المتحدة منذ 8 سنوات، هي قبول الإفراج المشروط أو رفض الطلب وإعادة النظر فيه بعد مدة، أو رفضه نهائياً وإكمال مدة المحكومية. وفق “أخبار 24”.

نجل حميدان التركي يكشف آخر المعلومات عن جلسة الإفراج المشروط لوالده

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885100871.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.