بالفيديو.. الزعاق: بقي 43 على دخول “سهيل”.. والفترة الحالية هي الأشد حرارة في السنة

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن الفترة الحالية تعد الأشد حرارة في السنة ولا يمكن فيها الزراعة، إلا بعد منتصف شهر محرم المقبل أي بعد دخول نجم سهيل.
وأضاف الزعاق أنه يتبقى 42 يوماً على دخول سهيل، أي يتبقى 4 أيام على موسم الجوزاء الأولى، ثم 13 يوماً على الجوزاء الثانية، وبعدها 13 يوماً على موسم المرزم، ثم 13 يوماً على موسم الكليبين.
وأشار إلى أن هذه الفترة المتبقية من جمرة القيظ لا يزرع فيها شيء؛ حيث إن الزراعة ستكون غير ممكنة حتى منتصف شهر محرم المقبل، وذلك لأن باطن الأرض يكون مرتفع الحرارة والأرض لا تقبل أي مزروعات جديدة، ويتم المحافظة على الأشياء المزروعة بكثرة السقيا.
وأوضح أن دخول نجم سهيل هذا العام سيتزامن مع دخول غرة السنة الهجرية وهذا التوافق لا يتزامن إلا كل 33 عاماً، مبيناً أن الحرارة ستمتد إلى منتصف شهر محرم، وبعدها تتحول الأجواء إلى البرودة ليلاً.
بقي 43 يوماً على سهيل pic.twitter.com/zPEVH5Fz1p
— د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq) July 7, 2020
وفق “أخبار 24”.