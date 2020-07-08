بالصور.. محافظ الخرج يلتقي مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض

استقبل محافظ الخرج أ / مساعد بن عبد الله الماضي بمكتبه في ديوان المحافظة يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤١/١١/١٦هـ سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور /حسن بن علي الشهراني.
وفي بداية اللقاء أعرب الماضي عن شكره للدكتور الشهراني وزيارته التفقدية وأشاد بالدور الكبير الذي يقوم به القطاع الصحي عموماً والجهود المبذولة لمواجهة جائحة كورونا وجرى خلال اللقاء مناقشة الشأن الصحي بالمحافظة ومتطلبات المرافق الطبية والخدمات الصحية في ظل الدعم الكبير الذى تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -وعنايتها بهذا القطاع المهم والحاجة لمواكبة توسع المحافظة بما يرتقى بالخدمات الصحية فيها والمراكز التابعة لها إلى أعلى المستويات بما يحقق تطلعات الحكومة الرشيدة .
حضر الاستقبال وكيل محافظة الخرج أ/ صقر الدعجاني , ومدير مستشفى الملك خالد بالخرج الاخصائي /فهد الممخور، ومدير مستشفى الولادة والاطفال بالخرج الاخصائي /سعود النداح ، ومدير مستشفى إرادة للصحة النفسية الدكتور / ممدوح الهادي .