“الخدمات الأرضية” توقع اتفاقية تمويل مرابحة بقيمة 500 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية توقيع اتفاقية تمويل مرابحة أمس (الثلاثاء) مع البنك السعودي البريطاني “ساب”، بقيمة 500 مليون ريال، لنحو 30 شهرًا.
وأوضحت أن الهدف من التمويل هو دعم السيولة النقدية لتغطية رأس المال المطلوبة للعمليات التشغيلية، وتحقيق السياسة النقدية المتزنة التي وضعتها الشركة كأحد الإجراءات الاحترازية لتعزيز الاحتياطي النقدي الحالي.
ولفتت إلى أن التمويل يضفي للشركة مرونة عالية للحد من تأثير جائحة “كورونا” على تمويل رأس المال العامل، واستمرارية العمل على الخطط الاستراتيجية لنمو الشركة والارتقاء بخدماتها.وفق “أخبار 24”.