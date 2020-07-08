نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الخدمات الأرضية” توقع اتفاقية تمويل مرابحة بقيمة 500 مليون ريال
08/07/2020   12:36 م

“الخدمات الأرضية” توقع اتفاقية تمويل مرابحة بقيمة 500 مليون ريال

+ = -
443

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية توقيع اتفاقية تمويل مرابحة أمس (الثلاثاء) مع البنك السعودي البريطاني “ساب”، بقيمة 500 مليون ريال، لنحو 30 شهرًا.
وأوضحت أن الهدف من التمويل هو دعم السيولة النقدية لتغطية رأس المال المطلوبة للعمليات التشغيلية، وتحقيق السياسة النقدية المتزنة التي وضعتها الشركة كأحد الإجراءات الاحترازية لتعزيز الاحتياطي النقدي الحالي.

ولفتت إلى أن التمويل يضفي للشركة مرونة عالية للحد من تأثير جائحة “كورونا” على تمويل رأس المال العامل، واستمرارية العمل على الخطط الاستراتيجية لنمو الشركة والارتقاء بخدماتها.وفق “أخبار 24”.

“الخدمات الأرضية” توقع اتفاقية تمويل مرابحة بقيمة 500 مليون ريال

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885100904.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.