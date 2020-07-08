اقش اجتماع بين عدد من الوزراء والمسؤولين سبل تطوير سكن العمالة، حيث نجحت الجهات المختصة خلال الفترة الماضية في معالجة أوضاع السكن لقرابة المليون عامل.
وضم الاجتماع كلًا من وزير الشؤون البلدية المكلف ماجد الحقيل، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي، ومحافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، إضافةً إلى عدد من مسؤولي القطاع المصرفي.
وأكد الوزير ماجد الحقيل أن الاجتماع استعرض تقديم تشريعات تسهم في خلق فرص استثمارية لتطوير سكن العمالة.
وفق “أخبار 24”.