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أخبار محلية > بالصور.. مسؤول يكشف نسبة الإنجاز في أعمال “مترو مكة” والبنية التحتية لمشروع وجهة “مسار”
08/07/2020   12:38 م

بالصور.. مسؤول يكشف نسبة الإنجاز في أعمال “مترو مكة” والبنية التحتية لمشروع وجهة “مسار”

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كشف الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار ياسر أبوعتيق، عن نسبة الإنجاز في مرحلة البنية التحتية لمشروع وجهة “مسار” بالعاصمة المقدسة.

وأوضح أنه تم الانتهاء من صبّ وبناء جميع أجزاء الكتلة الخرسانية لمسار أنفاق مترو مكة بنسبة 99.80%، حيث وصلت نسبة الإنجاز في محطة مترو مكة (أ) قرب محطة قطار الحرمين 96.99%، والتي تشمل الخطين (أ) و(ب) ونفق طريق عبدالله عريف، فيما بلغت نسبة إنجاز محطة مترو مكة (ب) قرب مسجد الملك عبدالله 85%، وتشمل بدورها أعمال نفق طريق المنصور.

وأضاف أبوعتيق أنه تم إنجاز 71% من أعمال الجسور والكباري التي تربط الوجهة من المدخل الغربي لمكة المكرمة ذي الأهمية الاستراتيجية.

يذكر أن مرحلة البنية التحتية لوجهة “مسار” تتكون من عدة عناصر أساسية هي: مسارات أنفاق المشاة وأنفاق الخدمات، بطول 3650 مترًا وعرض 320 متراً، على مساحة إجمالية 1.25 مليون متر مربع، ومسار الحافلات الترددية، ومسار مترو مكة، إلى جانب مواقف السيارات والجسور والكباري.

كما تشتمل على قطاع الخدمات المتمثل في الأنفاق التحتية المخصصة للكهرباء والاتصالات والصرف الصحي، والتبريد المناطقي، ونظام جمع النفايات المركزي الممتدة على كل الوجهة.

وكان المشروع قد شهد في المرحلة التمهيدية إزالة ومعالجة أوضاع 4 آلاف عقار واقعة ضمن الأحياء العشوائية الستة بمكة المكرمة، وهي: الحفائر والهنداوية والطندباوي وشارع المنصور ومنطقة جبل غراب وحي الرصيفة وحي الزهارين.

مشروع وجهة مسار

مشروع وجهة مسار

مشروع وجهة مسار

مشروع وجهة مسار

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. مسؤول يكشف نسبة الإنجاز في أعمال “مترو مكة” والبنية التحتية لمشروع وجهة “مسار”

أخبار محلية
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