المسند: الحالة المطرية الصيفية مستمرة على هذه المناطق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، الدكتور عبد الله المسند، استمرار الحالة المطرية الصيفية اليوم (الأربعاء) على أجزاء من مرتفعات جبال السروات في عسير والباحة وشرق جازان.
وقال المسند، عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، إنه من المتوقع أيضا أن تنشط الرياح الغربية والشمالية الغربية الحارة على القطاع الغربي، لافتا إلى أنها قد تثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أصدرت تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات العارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب. وفق “أخبار 24”.