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اخبار رياضية > الشباب يتخلى عن “المفرج” استجابة للهلال.. ويجدد لـ”الصليهم” دون الرجوع للنصر
08/07/2020   12:40 م

الشباب يتخلى عن “المفرج” استجابة للهلال.. ويجدد لـ”الصليهم” دون الرجوع للنصر

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كشفت مصادر، أن إدارة نادي الشباب قررت عدم تجديد عقد المدافع متعب المفرج المعار من الهلال، استجابة لطلب ناديه، فيما جددت عقدي لاعبيها عبدالمجيد الصليهم وحسن معاذ إلى منتصف سبتمبر، بعد الاتفاق معهما.

وأوضحت المصادر، وفقا لـ”الرياضية”، أن الهلال خاطب نادي الشباب بحاجته للمدافع متعب المفرج في المنافسات الآسيوية، طالبا عدم تجديد عقد إعارته مع الشباب، وهو ما استجابت له إدارة الشباب.

وأضافت، أن إدارة الشباب جددت مع عبدالمجيد الصليهم دون الرجوع لنادي النصر، رغم أن اللاعب كان يفترض أن ينتقل للنصر بعد أن تعاقد معه لمدة 3 سنوات، تبدأ فور نهاية الموسم، إلا أن تعليق النشاط الرياضي وتمديد نهاية الموسم، منح الحق لنادي الشباب بتجديد عقده حتى منتصف سبتمبر.

الشباب يتخلى عن “المفرج” استجابة للهلال.. ويجدد لـ”الصليهم” دون الرجوع للنصر

اخبار رياضية
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