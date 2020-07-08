رسميا.. “الحزم” يمدد إعارة نجم النصر ويعسكر في “الرس”

أعلن نادي الحزم، بشكل رسمي، تمديد إعارة اثنين من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لاستئناف منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكشف “الحزم”، في بيان رسمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن توصله إلى اتفاق نهائي مع لاعب النصر نواف الفرشان، ولاعب الاتفاق عبدالعزيز مجرشي، على تمديد الإعارة حتى نهاية الموسم الرياضي.
وأوضح الحزم أن الفريق الأول لكرة القدم سيعسكر في الرس، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري، تحت إشراف المدير الفني للفريق أندري لويز.
وسيخوض الحزم 4 مباريات ودية، استعدادًا لعودة الدوري، أمام كل من فريق أحد، يوم 15 من يوليو الجاري، ثم البكيرية بعد ثلاثة أيام، فالتعاون يوم 21 من ذات الشهر، قبل أن يختتم ودياته بمواجهة الفيصلي، يوم 23. وفق “أخبار 24”.
2-1#الحزم يعسكر بـ #الرس ويمدد للفرشان ومجرشي ..
💙💛♥️ pic.twitter.com/LAlfPqutaw
— نـ ا د ي الـ حـ ز م السعودي (@AL7AZEMFC) July 7, 2020