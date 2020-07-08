بالفيديو.. النيابة العامة: إصدار شيك من دون رصيد يعد جريمة كبرى يعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة

أوضحت النيابة العامة، أن إصدار أو توقيع أو كتابة شيك من دون رصيد يعد جريمة كبرى، ويعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 آلاف، أو بالعقوبتين.
وأضافت أن جريمة إصدار شيك من دون رصيد تقوم تجاه من أقدم بسوء نية على إصدار شيك غير قابل للصرف أو السحب مقابل الوفاء بمطالبة قائمة.
وأبانت النيابة أن الشيك يعتبر أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات.
#النيابة_العامة
تنعطف الحماية الجنائية التي أسبغها المنظم على الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات،فتقوم جريمة إصدار شيك بدون رصيد تجاه كل من أقدم بسوء نية على سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب،وتعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.#نعود_بحذر pic.twitter.com/b9FdOjqYz0
— ا لـ ـنـ ـيـ ـا بـ ـة ا لـ ـعـ ـا مـ ـة (@bip_ksa) July 7, 2020
وفق “أخبار 24”.