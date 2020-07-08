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أخبار محلية > بالفيديو.. النيابة العامة: إصدار شيك من دون رصيد يعد جريمة كبرى يعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة
08/07/2020   5:56 م

بالفيديو.. النيابة العامة: إصدار شيك من دون رصيد يعد جريمة كبرى يعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة

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أوضحت النيابة العامة، أن إصدار أو توقيع أو كتابة شيك من دون رصيد يعد جريمة كبرى، ويعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 آلاف، أو بالعقوبتين.

وأضافت أن جريمة إصدار شيك من دون رصيد تقوم تجاه من أقدم بسوء نية على إصدار شيك غير قابل للصرف أو السحب مقابل الوفاء بمطالبة قائمة.

وأبانت النيابة أن الشيك يعتبر أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. النيابة العامة: إصدار شيك من دون رصيد يعد جريمة كبرى يعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة

أخبار محلية
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