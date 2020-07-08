“المدفوعات السعودية” توقع اتفاقية مع شركة “ديسكفر العالمية” تتيح الاستخدام المشترك للشبكة المصرفية

وقعت شركة المدفوعات السعودية اتفاقية شراكة مع شركة ديسكفر العالمية، تتيح لحملة بطاقة ديسكفر “دينز كلوب” الدولية و”بلس” إمكانية استخدامها داخل المملكة في نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي.
وستصدر شركة المدفوعات السعودية بموجب هذه الاتفاقية الاستراتيجية بطاقات تحمل شعار شبكتي “مدى” و”ديسكفر”، يمكن لعملائها استخدامها في حاجاتهم الشرائية داخل وخارج المملكة، وتتيح لهم الوصول إلى 48 مليون متجر في 200 بلد حول العالم، بالإضافة لـ470 ألف جهاز نقاط بيع، و18 ألف جهاز صراف منتشرة في جميع أنحاء المملكة. وفق “أخبار 24”.
وأوضح المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية زياد اليوسف أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الشركة الهادفة لتعزيز التنافسية في مجال المدفوعات الرقمية بالمملكة، ودعم التحول لمجتمع غير نقدي، عبر الوصول لمعدل 70% من التعاملات غير النقدية بحلول عام 2030.
وأضاف اليوسف أن الاتفاقية، تهدف أيضاً لإتاحة المزيد من خيارات الدفع لدى المواطنين والمقيمين وزوار المملكة من سياح ومعتمرين.