“النقد” تثمّن مبادرة شركات التأمين بمنح حسم في إطار حملة “أمّن تسلم”

ثمّنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، مبادرة شركات التأمين بمنح حسم 10% لجميع المؤمن لهم في وثائق التأمين الإلزامي على المركبات للأفراد “ضد الغير” و15% لوثائق التأمين الشامل.
وأبانت أن الحسم ينطبق على وثائق التأمين التي يتم شراؤها أو تجديدها خلال ستين يومًا ابتداءً من تاريخ 09 / 07 / 2020م حتى تاريخ 06 / 09 / 2020م.
وتأتي هذه المبادرة، تشجيعاً للمواطنين والمقيمين بالحصول على التغطية التأمينية للمركبات، وتماشيًا مع الحملة التوعوية للسلامة المرورية في مرحلتها الثانية تحت شعار “أمّن تسلم”، بمشاركة الإدارة العامة للمرور، وشركة نجم لخدمات التأمين، وبالتعاون مع شركات التأمين.وفق “أخبار 24”.
ويمنح الحسم الجديد إضافةً إلى الحسمين الساريين بموجب تعليمات مؤسسة النقد؛ وهما؛ حسم عدم وجود مطالبات تأمينية، الذي يصل إلى 50% في حال التأمين الإلزامي، وإلى 60% في حال التأمين الشامل، وحسم الولاء الذي تقدمه الشركات لعملائها حال تجديد الوثائق معها بنسبة 10%.
وقد يصل مجموع الحسومات إلى 80%، في حال شراء وثائق التأمين خلال الفترة المحددة، وانطباق بقية شروط الحسمين الآخرين على المؤمن لهم.