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أخبار محلية > “التعليم” تنظم ورشاً لتطوير مسارات ومقررات التعليم الثانوي
08/07/2020   5:59 م

“التعليم” تنظم ورشاً لتطوير مسارات ومقررات التعليم الثانوي

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أطلقت وزارة التعليم حزمة من الورش -عن بُعد- لتطوير المسارات والخطط الدراسية للتعليم الثانوي، بمشاركة 150 من المعلمين، وقادة المدارس، والمشرفين، من إدارات التعليم في جدة، والرياض، والشرقية.

وتهدف هذه الورش لإشراك المجتمع التعليمي في عملية التطوير، والتعرف على آراء العاملين ومقترحاتهم وتطويرها، ضمن مشروع متكامل لتطوير مسارات المرحلة الثانوية، وبما يضمن التنفيذ وفق معطيات تنطلق من الميدان التربوي.

وتتضمن الورش تطوير منظومة التقويم للمرحلة الثانوية، بما يضمن نجاح العملية التعليمية بشكلٍ غير تقليدي، بالإضافة إلى تحديد العوامل والمسؤوليات التي ستشجع المجتمع التعليمي لدعم تطوير المرحلة الثانوية. وفق “أخبار 24”.

“التعليم” تنظم ورشاً لتطوير مسارات ومقررات التعليم الثانوي

أخبار محلية
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